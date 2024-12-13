За высокие результаты в службе и профессиональные достижения. Лучших молодых следователей чествовали в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась в концертном зале Верхнего города. По итогам года к награждению представлены восемь человек. В начале профессионального пути каждый из них доказал, что стойкость, мужество трудолюбие и упорство – это не просто слова.

Особая благодарность также в адрес наставников и родных начинающих следователей. Ведь их профессиональные успехи во многом зависят именно от поддержки и опоры тех, кто рядом. Неожиданным сюрпризом для присутствующих стало выступление первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской, которая рассказала о своем опыте покорения космоса.