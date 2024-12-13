Прямой эфир

Лучших молодых следователей чествовали в Минске

13 декабря 2024 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За высокие результаты в службе и профессиональные достижения. Лучших молодых следователей чествовали в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучших молодых следователей чествовали в Минске-2

Торжественная церемония состоялась в концертном зале Верхнего города. По итогам года к награждению представлены восемь человек. В начале профессионального пути каждый из них доказал, что стойкость, мужество трудолюбие и упорство – это не просто слова. 

Особая благодарность также в адрес наставников и родных начинающих следователей. Ведь их профессиональные успехи во многом зависят именно от поддержки и опоры тех, кто рядом. Неожиданным сюрпризом для присутствующих стало выступление первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской, которая рассказала о своем опыте покорения космоса.

# Следственный комитет Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Сцена между двумя локомотивами! Чем ещё удивлял народный проект в Барановичах?
13 декабря 2024 18:13

Сцена между двумя локомотивами! Чем ещё удивлял народный проект в Барановичах?

Лукашенко: «Вот что такое молодость!» Третий трудовой семестр торжественно закрыли в Беларуси
13 декабря 2024 18:07

Лукашенко: «Вот что такое молодость!» Третий трудовой семестр торжественно закрыли в Беларуси

В Гродно зажгли иллюминацию на главной ёлке
13 декабря 2024 17:58

В Гродно зажгли иллюминацию на главной ёлке