В Минске увеличилось число случаев кибермошенничества. Аферисты придумывают новые схемы, чтобы обмануть доверчивых граждан и завладеть их деньгами. Правоохранители держат руку на пульсе – изучают ловушки мошенников и находят алгоритмы противодействия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О самых популярных схемах обмана – материал Арины Верховской.

Сваттинг – одна из схем кибермошенничества. Злоумышленники отправляют в учреждения или правоохранительным органам заведомо ложные сообщения об опасности. Чаще всего к такой махинации прибегает молодежь. Одни шутки ради, другие же преследуют злой умысел. Исполнителя аферы, как правило, находят в интернете. Тот за символическую плату готов отправить электронное письмо на адрес указанного учреждения.

Юрий Лукашевич, начальник ОПК Центрального РУВД Минска:

Чаще всего исполнители ведут свою деятельность за пределами Республики Беларуси, но случаются такие моменты, когда и заказчик, и исполнитель находятся на территории Республики Беларуси, где непосредственно уже можно изобличить преступную деятельность и привлечь к установленной законом ответственности. И это не единственная уловка мошенников. Звонки от лжеработников банка и псевдоправоохранителей, фишинг, вишинг, дропы. Схем с каждым годом становится больше.

Арина Верховская, корреспондент:

Часто местом для мошенничества становятся торговые платформы. Злоумышленники регистрируются под фейковыми аккаунтами и предлагают свои товары и услуги. Например, сдают квартиры. Объявление привлекает пользователей удобным расположением, хорошим ремонтом и приятной ценой. Но после перевода предоплаты владелец квартиры перестает выходить на связь или блокирует пользователя. Оперативники держат руку на пульсе и изучают новые преступные схемы, чтобы выработать определенный алгоритм противодействия киберугрозам.