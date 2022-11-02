В Минске торжественно открыли детский сад – участие принял Игорь Петришенко

Новости Беларуси. Комфортная инфраструктура в подарок для самых юных. В канун 7 Ноября в столице торжественно открыли детский сад № 242, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дошкольное учреждение после капитального ремонта и рассчитано на 130 малышей. Для их развития оборудован компьютерный класс и центр интерактивного развития, музыкальный и спортивный залы. Здание модернизировали.

Обустроили безбарьерную среду, заменили инженерные сети и кровлю, окна и фасад утеплили. Преобразилась и территория: установили новые игровые комплексы, прогулочные веранды и площадку для изучения правил дорожного движения.

Ольга Дедович, заведующая детским садом № 242 г. Минска:

Все, и родители, и педагоги, ждали этого дня. Дня открытия детского сада. И конечно, все оценили те изменения, которые произошли в детском саду. Очень приятно, что столько внимания уделяется системе дошкольного образования, что мы получили вот такой современный, красивый, просторный детский сад. Уютный для наших детей. Хочется думать, что он будет долгие годы наполнен детскими радостными голосами, улыбками.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Добрая, славная традиция, которая в нашей стране – к 7 Ноября получать подарки от государства. Не только в виде социальных объектов, но и ряда предприятий. Совершенствование другой инфраструктуры – мосты, дороги. Ну, то есть все делается, чтобы человек чувствовал себя в нашей стране комфортно, безопасно, уютно, гордился и дорожил теми достижениями, которые сделаны. Именно теми людьми, которые проживают и работают здесь, в Республике Беларусь.