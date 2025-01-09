В 2024-м зафиксирован самый низкий уровень преступности за всю историю суверенной Беларуси

Беларусь – безопасная страна. И это не просто мнение жителей или гостей, которые без опаски могут гулять по улицам городов даже ночью, это официальные данные статистики.

2024-й стал годом с самым низким уровнем преступности за всю историю суверенной республики. Об этом на республиканском координационном совещании заявил генеральный прокурор Беларуси. Положительные тенденции наблюдаются по целому ряду направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, благодаря работе правоохранителей в четыре раза сократилось число убийств, меньше людей страдают от насильственных преступлений. В 20 раз реже фиксируются разбои. Ведется работа и по коррупционным преступлениям. Андрей Швед рассказал, что уже в начале этого года реализован ряд материалов данной направленности.