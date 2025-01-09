В 2024-м зафиксирован самый низкий уровень преступности за всю историю суверенной Беларуси

Беларусь – безопасная страна. И это не просто мнение жителей или гостей, которые без опаски могут гулять по улицам городов даже ночью, это официальные данные статистики.
2024-й стал годом с самым низким уровнем преступности за всю историю суверенной республики. Об этом на республиканском координационном совещании заявил генеральный прокурор Беларуси. Положительные тенденции наблюдаются по целому ряду направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, благодаря работе правоохранителей в четыре раза сократилось число убийств, меньше людей страдают от насильственных преступлений. В 20 раз реже фиксируются разбои. Ведется работа и по коррупционным преступлениям. Андрей Швед рассказал, что уже в начале этого года реализован ряд материалов данной направленности.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Работа правоохранительного блока не ослабевает. Только в начале этого года был реализован ряд материалов коррупционной направленности. В начале этого года прокуратурой возбуждено несколько уголовных дел в отношении директора могилевского предприятия лесной отрасли, который на протяжении нескольких лет получал взятки в общей сумме не менее 300 тысяч рублей. В настоящее время также реализованы либо в ближайшее время будут реализованы другие материалы коррупционной направленности, в том числе в отношении лиц, входящих в ряд реестров.
Также на совещании рассмотрели вопросы, связанные с профилактикой рецидивной преступности. В прошлом году таких случаев было заметно меньше. Однако есть необходимость усиливать работу между ведомствами – для сохранения положительной тенденции.
По итогам обсуждений принят план работы на 2025-й. Особое внимание в этом году уделят вопросам противодействия коррупции, профилактике преступлений, в том числе среди несовершеннолетних.