«Непросто было оценить». В Минске наградили победителей конкурса детского рисунка «Я помню! Я горжусь!»

Новости Беларуси. Итоги конкурса на лучший рисунок «Я помню! Я горжусь!» подвели в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жюри оценивало около сотни работ юных художников из Беларуси и России.

Федор Ефименко, начальник отдела управления морально-психологического обеспечения:

Это детские рисунки, конечно же, участвовали и какие-то студии художества как Республики Беларусь, так и из-за рубежа. Вот из Российской Федерации в том числе поступали к нам рисунки. Непросто было оценить, потому что рисунков очень много прислали, тысячи детей участвовали в данном конкурсе. Но все-таки в едином мнении мы сошлись, и вот определены победители данного конкурса. Ну и, конечно же, все остальные участники будут поощрены соответствующими грамотами.

Напомним, конкурс на лучший детский рисунок «Беларусь непокоренная» проводился в два этапа. Тройки победителей определяли по результатам каждого из них.