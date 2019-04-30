Как на майские праздники будет ходить общественный транспорт и работать поликлиники в Минске

Новости Беларуси. На майские праздники изменяется график движения пассажирского транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работа некоторых автобусных маршрутов отменяется. Более подробную информацию можно получить на сайте Минсктранса.

Также изменится режим работы крупных торговых предприятий Корректировки коснутся и времени работы столичных поликлиник и больниц.