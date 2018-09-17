Лучшую бригаду электромонтёров выбирают на международных соревнованиях под Брестом

Новости Беларуси. На полигоне под Брестом выбирают лучшую бригаду электромонтеров. Среди участников – команды Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетики пяти стран на скорость и правильность будут устранять дефекты, ликвидировать пожар, осматривать линии на 3D-тренажере и освобождать пострадавшего.

Все 7 упражнений максимально приближены к реальным. Часть из них электромонтеры выполняют на высоте.

Сергей Машкович, главный инженер «Белэнерго»:

Конечно, когда люди работают на линии, нам важны и время, и знания, и квалификация, потому что мы обеспечиваем народной хозяйство электрической энергией и теплом. Когда отключают линию, все: «Когда будет электричество». Нужно это сделать быстро, грамотно, надежно и безопасно.

Эдуард Калюта, начальник службы линий Барановичского высоковольтного РЭС:

Что-то можно почерпнуть в Казахстане, что-то есть в России. Даже на первенстве республики интересно: приезжают команды из разных областей, у всех что-то есть новенькое.