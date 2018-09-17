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Лучшую бригаду электромонтёров выбирают на международных соревнованиях под Брестом

17 сентября 2018 15:30
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Новости Беларуси. На полигоне под Брестом выбирают лучшую бригаду электромонтеров. Среди участников – команды Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшую бригаду электромонтёров выбирают на международных соревнованиях под Брестом-1

Энергетики пяти стран на скорость и правильность будут устранять дефекты, ликвидировать пожар, осматривать линии на 3D-тренажере и освобождать пострадавшего.

Лучшую бригаду электромонтёров выбирают на международных соревнованиях под Брестом-4

Все 7 упражнений максимально приближены к реальным. Часть из них электромонтеры выполняют на высоте.

Лучшую бригаду электромонтёров выбирают на международных соревнованиях под Брестом-7

Сергей Машкович, главный инженер «Белэнерго»:
Конечно, когда люди работают на линии, нам важны и время, и знания, и квалификация, потому что мы обеспечиваем народной хозяйство электрической энергией и теплом. Когда отключают линию, все: «Когда будет электричество». Нужно это сделать быстро, грамотно, надежно и безопасно.

Лучшую бригаду электромонтёров выбирают на международных соревнованиях под Брестом-10

Эдуард Калюта, начальник службы линий Барановичского высоковольтного РЭС:
Что-то можно почерпнуть в Казахстане, что-то есть в России. Даже на первенстве республики интересно: приезжают команды из разных областей, у всех что-то есть новенькое.

Лучшую бригаду электромонтёров выбирают на международных соревнованиях под Брестом-13

Беларусь была хозяйкой турнира четырежды. Столько же раз наши специалисты становились победителями. В 2018 году страну представляет бригада из Барановичей, победившая в национальном отборе.

# Коммунальное хозяйство # общество # Сергей Машкович # Эдуард Калюта # Фотофакт

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