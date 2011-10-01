В Минске стартует VI Международный фестиваль Юрия Башмета

Участников с открытием форума поздравил президент Александр Лукашенко.

10 дней лучшие музыканты мира будут исполнять шедевры мировой классики. В этом году фестиваль особенно богат на новые творческие эксперименты.

Открытие пройдет в столичном цирке в виде музыкально-циркового шоу. Солировать будет маэстро Юрий Башмет в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением Александра Анисимова. А под куполом развернется целое представление в исполнении лучших артистов мирового цирка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».