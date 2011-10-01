Республиканская акция Министерства внутренних дел «Щит и Роза» прошла впервые в Минске

Она приурочена ко Дню учителя.

Гостей и виновников торжества встречала живая музыка в исполнении скрипичного оркестра, а также курсанты академии МВД, одетые в национальные костюмы и форму сотрудников милиции прошлых лет. Под звуки фанфар на сцену вышли 20 преподавателей, показавших лучшие результаты работы за прошедший год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Пастушеня, заведующий кафедрой психологии и педагогики Академии МВД Республики Беларусь:

Ощущения положительные, ощущения признательности, оценки труда. За то, что такое большое внимание уделяется системе образования, работе преподавателя. Безусловно за этим стоит и труд, и коллектив, и результат. И не только мой труд, но и всего педагогического коллектива Академии.

Владимир Бачила, начальник Академии МВД Республики Беларусь:

В качестве номинантов представлены лучшие преподаватели, которые в истекшем году имеют хорошие результаты в научно-исследовательской деятельности, педагогической, которые себя проявили как инноваторы, внедрили в учебный процесс инновационные технологии образования.