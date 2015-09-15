В Минске стартовала Неделя мира

Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить Международный день мира. Эта неделя в Минске объявлена «мирной»: все 7 дней будут проходить различные акции – от конкурсов детских рисунков до встреч с ветеранами. Всё это для того, что бы показать, какое это счастье – 70 лет жить под мирным небом и ассоциироваться со спокойствием в неспокойное время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники, активисты общественных объединений, участники боевых действий – несколько десятков человек собрались в центре Минска. 15 сентября этих белорусов объединило стремление показать миру, как важен мир на планете. В первых рядах – ветераны Великой Отечественной войны. Митинг-реквием начинается с возложения цветов к стеле «Минск – город-герой».

Место проведения митинга-реквиема выбрано неслучайно. Стела «Минск –город -герой» – еще одно напоминание о событиях 70-летней давности и о том, какую цену белорусский народ заплатил за долгожданную Победу.

Не одно десятилетие наша страна живет под мирным небом. Более того, сегодня Минск у многих ассоциируется с миром и спокойствием. В белорусской столице начался диалог об урегулировании вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Как сохранить мир, в белорусской столице говорили и сегодня.

Сергей Шендик, заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Многие из нас просто не осознают, насколько понятие «мир» – хрупкое понятие. Сегодня угрозы и военные конфликты уже у наших границ. Поэтому то, что сегодня наша страна делает все зависящее для урегулирования этого конфликта, это очень важный и весомый вклад.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов:

Сейчас, отмечая этот праздник, мы радуемся, что в День мира собрались мы все вместе – и те, кто завоевал этот мир, и те, кто будут отстаивать этот мир, и те, кто будут радоваться счастливой жизни нашего народа.

С этой акции началась Неделя мира в Беларуси. А самый мирный день в стране – это каждый третий четверг сентября. В этом году в Минске 7 дней будут проходить уроки мужества, тематические диспуты, симпозиумы, спортивные марафоны. Подведут итога конкурса «Юный миротворец столицы». Таких в Минске уже около 2 тысяч.

Эмилия Попруга, ученица школы №97 г. Минска:

Если нас, миротворцев, будет становиться все больше и больше, у мира будет больше шансов на то, что мы будем жить без войны.

Юлиана Коломыткина, ученица школы №97 г. Минска:

Нам важно сохранять мир, чтобы среди наших сверстников сохранялись традиции, чтобы в будущем была уверенность.

21 сентября признан Международным днем мира. С такой инициативой Организация Объединенных Наций выступила в 1981 году. В этот день затихают пушки и канонады, а генеральный секретарь ООН звонит в колокол мира. Его отлили из монет, собранных детьми из 60 стран. А еще каждый День мира посвящен определенной теме. Девиз 2015 – «Партнерство ради мира – достоинство для всех».