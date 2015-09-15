Двухмиллионному жителю Минска власти города подарят квартиру

Новости Беларуси. Двухмиллионному жителю Минска подарят квартиру. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на встрече с женщинами, которые стали мамами в День города.

В субботу, 12 сентября, в столице родилось 38 мальчиков и 32 девочки. Сейчас в Минске живёт 1 миллион 938 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Я призываю всех минчан, минчанок повышать демографическую безопасность в стране и увеличивать население нашего любимого города.