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Двухмиллионному жителю Минска власти города подарят квартиру

15 сентября 2015 14:12
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Новости Беларуси. Двухмиллионному жителю Минска подарят квартиру. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на встрече с женщинами, которые стали мамами в День города.

В субботу, 12 сентября, в столице родилось 38 мальчиков и 32 девочки. Сейчас в Минске живёт 1 миллион 938 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Я призываю всех минчан, минчанок повышать демографическую безопасность в стране и увеличивать население нашего любимого города.

# общество # Андрей Шорец # Рождаемость в Беларуси

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