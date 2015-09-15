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Юлия Шпилевская и Юрий Царёв в составе «звёздного десанта» побывали в Могилёве

15 сентября 2015 10:18
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Пожалуйста, без паники, дорогой зритель! Полёт в будущее отменяется! Наши очаровательные ведущие остаются с нами. Просто решили пошутить. На самом деле Юлия Шпилевская и Юрий Царёв в составе «звёздного десанта» прибыли в Могилёв. Из чего делается телевидение им очень хорошо известно. А вот за изготовлением лифтов решили внимательно понаблюдать.  Жёлтые каски и удивлённые глаза. Словно герои из популярного мультфильма, герои «звёздной бригады» разбрелись по цеху.

Лифты пассажирские, грузовые, больничные… Масштабы производства поражают.

Ну а дальше по сценарию - душевная беседа с могилёвским зрителем, которую все ждали с нетерпением. 

# общество # Фотофакт # Юлия Шпилевская # Юрий Царёв # Александр Сухарев # Встречи СТВ со зрителями

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