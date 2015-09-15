Актер Михай Волонтир, известный по роли Будулая, скончался на 82-м году жизни

Новости Молдовы. Народный артист СССР Михай Волонтир ушел из жизни в Республиканской клинической больнице в Кишиневе. Ему был 81 год.

В последние годы Михай Волонтир актёр тяжело болел:

несколько лет страдал тяжелой формой сахарного диабета. Мужчина пытался бороться с болезнью до последнего. В какой-то момент заболевание дало серьезные осложнения на глаза, и Михай Волонтир почти ослеп.

За свою карьеру Волонтир сыграл свыше 120 главных ролей в театре. Снялся в более чем 30 фильмах, среди них – «В зоне особого внимания», «От Буга до Вислы», «Следы оборотня». Самой известной ролью Волонтира стал Будулай в телефильмах «Цыган» и «Возвращение Будулая».