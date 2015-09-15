Прямой эфир

Актер Михай Волонтир, известный по роли Будулая, скончался на 82-м году жизни

15 сентября 2015 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Молдовы. Народный артист СССР Михай Волонтир ушел из жизни в Республиканской клинической больнице в Кишиневе. Ему был 81 год.

В последние годы Михай Волонтир актёр тяжело болел:

несколько лет страдал тяжелой формой сахарного диабета. Мужчина пытался бороться с болезнью до последнего. В какой-то момент заболевание дало серьезные осложнения на глаза, и Михай Волонтир почти ослеп.

За свою карьеру Волонтир сыграл свыше 120 главных ролей в театре. Снялся в более чем 30 фильмах, среди них – «В зоне особого внимания», «От Буга до Вислы», «Следы оборотня». Самой известной ролью Волонтира стал Будулай в телефильмах «Цыган» и «Возвращение Будулая». 

# общество # Некролог # Михай Волонтир

Другие новости рубрики

Все новости
Юлия Шпилевская и Юрий Царёв в составе «звёздного десанта» побывали в Могилёве
15 сентября 2015 10:18

Юлия Шпилевская и Юрий Царёв в составе «звёздного десанта» побывали в Могилёве

«Минчанин года» Владимир Марудин в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
15 сентября 2015 07:01

«Минчанин года» Владимир Марудин в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Программе «Столичные подробности» на СТВ исполнилось 7 лет 14 сентября!
14 сентября 2015 18:50

Программе «Столичные подробности» на СТВ исполнилось 7 лет 14 сентября!