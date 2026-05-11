В Минске стартовал городской этап Республиканского конкурса профессионального мастерства «Мастер года»

Участники представили свои творческие профориентационные программы, где постарались раскрыть современный образ рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда. Жюри оценивало не столько подачу, сколько креативность, мотивационный посыл и умение зажечь интерес к профессии у молодежи.

Наталья Юрковец, мастер производственного обучения Минского государственного механико-технологического колледжа:

Я работаю мастером уже почти 13 лет. Наш номер был завязан на такой концепции... Я занимаюсь карвингом. Карвинг – это художественная резьба по фруктам и овощам. И здесь была немножко композиция тоже представлена наша. И рассказано, что я занимаюсь этим творчеством, и наши учащиеся тоже занимаются.

Евгений Диврук преподаватель филиала «Индустриально-педагогический колледж» УО «Республиканский институт профессионального образования»:

Хочу сказать, что за время моего участия в качестве председателя жюри в конкурсе наблюдается позитивная динамика. Минск представлен всегда достойными конкурсантами. И каждый раз мы наблюдаем, как зажигаются новые звездочки у нас.