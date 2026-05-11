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Брестская область планирует убрать на зеленый корм более 53 тыс. гектаров озимых

11 мая 2026 17:30
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В Брестской области уже идет «зеленая жатва». Южный регион первым в стране приступил к косовице. Главная задача сейчас – успеть убрать травы первого укоса в фазе их максимальной питательности.

И здесь важны не только объемы, но и точный момент выхода в поле, чтобы не потерять качество кормов. От этого напрямую зависит развитие молочной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область планирует убрать на зеленый корм более 53 тыс. гектаров озимых-2

Первая полевая симфония в эти дни разыгрывается на брестских полях. От аграриев требуется предельная слаженность. Как в оркестре, стоит одному сфальшивить – нарушится вся цепочка. Косят, собирают валки и отвозят. Всего в поле 9 единиц техники. А главная скрипка – механизатор Андрей Лисовский – с техникой на «ты». 

Брестская область планирует убрать на зеленый корм более 53 тыс. гектаров озимых-4

Когда первый раз сели за руль?

Андрей Лисовский, механизатор сельхозпредприятия «Жабинковский»:
Наверное, в третьем классе, так из него и не вылажу. Со школы убегал на трактор. Надо все чувствовать. Техника, как женщина – надо ухаживать. Не будешь ухаживать, не будешь работать.

Брестская область планирует убрать на зеленый корм более 53 тыс. гектаров озимых-6

В хозяйстве «Жабинковский» уже убрали сурепицу. Результат 700 тонн со 138 гектаров. На очереди озимая рожь на зеленый корм. На этих площадях высевали белорусский сорт. «Пролеска» показала себя на отлично – 160 центнеров с гектара подвяленной массы. 

Этот первый сочный корм в хозяйстве добавляют в рацион животным. Растет среднесуточный удой, привесы. По сути, это разминка перед массовой косовицей. Есть у аграриев и технологический секрет – усилили норму высева.

В Брестской области приступили к заготовке травяных кормов.

Брестская область планирует убрать на зеленый корм более 53 тыс. гектаров озимых-8

Освободившиеся площади засеют кукурузой на силос. Предварительно в почву внесут минеральное удобрение и органику. Так с одного и того же гектара соберут двойной урожай. Зеленая масса озимых, несмотря на резкое похолодание, сохранила хороший протеин – 16-18 %. Это позволяет рассчитывать на сбалансированный рацион для скота. Теперь главное, не только качественно убрать, но и правильно сохранить. 

Брестская область планирует убрать на зеленый корм более 53 тыс. гектаров озимых-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Зеленый конвейер в эти дни в хозяйстве работает нон-стоп. Все, что свозится с поля, аккумулируется на этой площадке и сразу же упаковывается в рукав. Такова технология. Добавляют консервант, чтобы обеспечить годовое хранение. 

Брестская область планирует убрать на зеленый корм более 53 тысяч гектаров озимых. В хозяйствах уже заготавливают сурепицу и озимые: рожь, тритикале и пшеницу. На подходе многолетние травы. Правда, по ним ударили весенние заморозки, и урожай будет поскромнее. Работы идут строго по графику.

# Уборочная кампания

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