Брестская область планирует убрать на зеленый корм более 53 тыс. гектаров озимых

В Брестской области уже идет «зеленая жатва». Южный регион первым в стране приступил к косовице. Главная задача сейчас – успеть убрать травы первого укоса в фазе их максимальной питательности. И здесь важны не только объемы, но и точный момент выхода в поле, чтобы не потерять качество кормов. От этого напрямую зависит развитие молочной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая полевая симфония в эти дни разыгрывается на брестских полях. От аграриев требуется предельная слаженность. Как в оркестре, стоит одному сфальшивить – нарушится вся цепочка. Косят, собирают валки и отвозят. Всего в поле 9 единиц техники. А главная скрипка – механизатор Андрей Лисовский – с техникой на «ты».

Когда первый раз сели за руль? Андрей Лисовский, механизатор сельхозпредприятия «Жабинковский»:

Наверное, в третьем классе, так из него и не вылажу. Со школы убегал на трактор. Надо все чувствовать. Техника, как женщина – надо ухаживать. Не будешь ухаживать, не будешь работать.

В хозяйстве «Жабинковский» уже убрали сурепицу. Результат 700 тонн со 138 гектаров. На очереди озимая рожь на зеленый корм. На этих площадях высевали белорусский сорт. «Пролеска» показала себя на отлично – 160 центнеров с гектара подвяленной массы. Этот первый сочный корм в хозяйстве добавляют в рацион животным. Растет среднесуточный удой, привесы. По сути, это разминка перед массовой косовицей. Есть у аграриев и технологический секрет – усилили норму высева. В Брестской области приступили к заготовке травяных кормов.

Освободившиеся площади засеют кукурузой на силос. Предварительно в почву внесут минеральное удобрение и органику. Так с одного и того же гектара соберут двойной урожай. Зеленая масса озимых, несмотря на резкое похолодание, сохранила хороший протеин – 16-18 %. Это позволяет рассчитывать на сбалансированный рацион для скота. Теперь главное, не только качественно убрать, но и правильно сохранить.