«И это пройдет». Муковозчик поделился секретом оптимизма

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Зато у пессимистов настроение лучше. Что бы ни случилось, они либо так и знали заранее, либо наконец-то удачно ошиблись. Совета лучше, чем дал полторы сотни лет назад Козьма Прутков, просто нет. Если хочешь быть счастливым – будь им.

Коль уж совсем не получается, берите на вооружение мудрость древних китайцев: живи спокойно, умрешь не хуже других. Со многими вещами в жизни имеет смысл обращаться, как я сейчас с текстами, а раньше – с репризами. Если их отправляют в корзину, нет смысла ни долго спорить, ни себя казнить, ни истерить. Сядь и напиши заново или другое. И так во всем.

А еще надо чаще вспоминать про главную просьбу к высшим силам. Дайте мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, одарите мужеством изменить то, что я могу изменить, и научите мудрости отличить одно от другого. Поэтому если на улице или в жизни дождь, то берите зонтик или одевайтесь по погоде. А не бейтесь в отчаянии: как же теперь быть, с кем же теперь жить. Это дождь. И это пройдет.