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«И это пройдет». Муковозчик поделился секретом оптимизма

11 мая 2026 17:20
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Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

«И это пройдет». Муковозчик поделился секретом оптимизма-2

Ученые выяснили, что оптимисты стареют медленнее. По вам видно, точно оптимист. Может, дадите совет, как проще и позитивнее относиться к жизни?

«И это пройдет». Муковозчик поделился секретом оптимизма-4

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Зато у пессимистов настроение лучше. Что бы ни случилось, они либо так и знали заранее, либо наконец-то удачно ошиблись. Совета лучше, чем дал полторы сотни лет назад Козьма Прутков, просто нет. Если хочешь быть счастливым – будь им. 

Коль уж совсем не получается, берите на вооружение мудрость древних китайцев: живи спокойно, умрешь не хуже других. Со многими вещами в жизни имеет смысл обращаться, как я сейчас с текстами, а раньше – с репризами. Если их отправляют в корзину, нет смысла ни долго спорить, ни себя казнить, ни истерить. Сядь и напиши заново или другое. И так во всем. 

А еще надо чаще вспоминать про главную просьбу к высшим силам. Дайте мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, одарите мужеством изменить то, что я могу изменить, и научите мудрости отличить одно от другого. Поэтому если на улице или в жизни дождь, то берите зонтик или одевайтесь по погоде. А не бейтесь в отчаянии: как же теперь быть, с кем же теперь жить. Это дождь. И это пройдет.

Подробнее в видео.

# Авторская журналистика на СТВ

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