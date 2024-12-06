В Минске состоялся премьерный показ трилогии фильмов об истории белорусской киноиндустрии

Ленты погружают в эпохи, сформировавшие облик белорусского кино, с его первых кинотеатров до конца 80-х годов XX века. 17 декабря белорусскому кинематографу исполнится 100 лет. В этот день в 1924 году был создан трест «Белгоскино», с которого началась история национальной школы.

Юрий Тимофеев, режиссер фильма «Трест, который не лопнул»:

Кино должно нести некие духовные, глубинные, экзистенциальные вещи. За любой картинкой стоит человек. Собственно, как и в белорусском кинематографе, сквозной линии именно об этом мы и рассказываем, что да, у нас не было территории, не было оборудования, но были люди.

Познакомиться с историей белорусского кино сможет широкая аудитория. Фильмы трилогии будут показаны в кинотеатрах Беларуси и на стриминговых платформах.