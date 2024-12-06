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В Минске состоялся премьерный показ трилогии фильмов об истории белорусской киноиндустрии

06 декабря 2024 07:42
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К 100-летию белорусского кинематографа. Премьерный показ трилогии фильмов, посвященных основным этапам истории отечественной киноиндустрии, состоялся в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялся премьерный показ трилогии фильмов об истории белорусской киноиндустрии-2

Ленты погружают в эпохи, сформировавшие облик белорусского кино, с его первых кинотеатров до конца 80-х годов XX века. 17 декабря белорусскому кинематографу исполнится 100 лет. В этот день в 1924 году был создан трест «Белгоскино», с которого началась история национальной школы.

В Минске состоялся премьерный показ трилогии фильмов об истории белорусской киноиндустрии-4

Юрий Тимофеев, режиссер фильма «Трест, который не лопнул»:
Кино должно нести некие духовные, глубинные, экзистенциальные вещи. За любой картинкой стоит человек. Собственно, как и в белорусском кинематографе, сквозной линии именно об этом мы и рассказываем, что да, у нас не было территории, не было оборудования, но были люди.

Познакомиться с историей белорусского кино сможет широкая аудитория. Фильмы трилогии будут показаны в кинотеатрах Беларуси и на стриминговых платформах.

# Кино

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