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Лукашенко: Беларусь готова к возобновлению взаимодействия с Финляндией

06 декабря 2024 07:31
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Беларусь готова к возобновлению взаимодействия с Финляндией – об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу этой страны по случаю Дня Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь готова к возобновлению взаимодействия с Финляндией-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В многолетней истории отношений между нашими странами безусловную ценность имеют периоды конструктивного сотрудничества. Именно за время взаимодействия, а не ограничений добыт ценный клад человеческих контактов, развивались связи между предприятиями и учреждениями, происходил обмен опытом, реализованы проекты в сферах сельского хозяйства, деревообработки, транспорта и логистики, образования и культуры.

Глава государства подчеркнул, что возвращение Минска и Хельсинки к полноценному диалогу в нынешних условиях – это не догма и не политическая декларация, а необходимость, продиктованная временем, и требование обоих народов, которые хотят жить в мире и согласии.

# Беларусь-Финляндия # Александр Лукашенко

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