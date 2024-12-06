Подростки из Барановичей создали чат для унижения сверстников

Буллинг не по-детски. Подростки в Барановичах создали Telegram-канал для унижения и травли. Обнаружить его правоохранителям удалось во время мониторинга интернет-пространства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько месяцев несовершеннолетние публиковали компрометирующие фото и видео сверстников, содержащие элементы насилия и унижения. Переписки сопровождались использованием нецензурной лексики. На момент обнаружения ресурса количество участников канала превышало триста человек.

Виталий Козлов, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома, начальник милиции общественной безопасности:

Как было установлено правоохранителями, администраторы канала – трое 15-летних подростков, двое из которых – учащиеся средних специальных учебных заведений города, один – ученик гимназии. Со слов одного из так называемых «основателей» канала, он создавался изначально для продвижения здорового образа жизни. По мере увеличения количества подписчиков, изменилась его тематика: в ленту выкладывались нелицеприятные сцены с элементами буллинга, при этом фото и видео имели право размещать все участники.

В настоящее время ресурс удален, и проводится проверка. Действиям подростков будет дана правовая оценка.