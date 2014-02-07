В Минске состоялось торжественное собрание к 25-летию вывода советских войск из Афганистана

Новости Беларуси. Торжественное собрание посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганистана состоялось сегодня в белорусской столице. В концертном зале «Минск» собрались делегации белорусского союза ветеранов войны в Афганистане из всех областей страны, члены белорусского общественного объединения ветеранов, Белорусского суворовско-нахимовского союза и чиновники.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Межуев в торжественной обстановке зачитал присутствующим текст обращения Президента Беларуси Александра Лукашенко к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Война закончилась 25 лет назад, память о ней не каждодневная. Но когда наступают такие даты, как, допустим, День вывода войск из Афганистана, мы невольно возвращаемся к событиям тех дней, вспоминаем погибших товарищей, вспоминаем друзей, которые были рядом.

Петр Рыбчинский, ветеран войны в Афганистане:

Это день памяти. мы сегодня отдаем дань уважения тем ребятам, которые сложили свои головы в Афганистане. Ведь не только гибли солдаты, гибли сержанты, прапорщики, но гибли и офицеры. Каждый пятый офицер в Афганистане погиб.