Ток-шоу СТВ «Такова судьба» поменяло студию, но темы остались такими же острыми

Новости Беларуси. Новинки телевизионного сезона. Ток-шоу «Такова судьба» переехало в новую студию. Оценить атмосферу и, конечно же, новое оформление программы зрители телеканала СТВ смогут совсем скоро. Изменился не только внешний вид, увеличилось количество приглашенных зрителей.

А вот сама концепция и поднимаемые темы остались теми же. По-прежнему в центре внимания участников ток-шоу и ведущих Екатерины Забенько и Антона Мартыненко самые актуальные и скандальные вопросы социальной и культурной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу «Такова судьба»:

Конечно же, настроение совершенно другое. Больше оптимизма, больше интереса зрителей в зале, потому что их стало, соответственно, больше. Интересней и гостям, которые приходят. Потому что многие давно наблюдают за ток-шоу «Такова судьба» по телевизору, приходят к нам в качестве гостей. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что в качестве гостей на ток-шоу «Такова судьба» побывала, наверное, половина такой активной части населения нашего города и страны.

Антон Мартыненко, ведущий ток-шоу «Такова судьба»:

Раньше у нас зрители располагались все на одной стороне и они были по-хорошему отделены от всего процесса. То есть у нас там что-то происходило в центре и зрители каким-то образом там на самых эмоциональных моментах поддерживали, хлопали. А сейчас у каждого практически дивана, позади за каждым человеком находится большая такая группа условной поддержки. И это чувствуется.