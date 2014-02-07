Гродненские правоохранители задержали браконьеров. Молодым людям грозит штраф и тюремное заключение

Новости Беларуси. Не зарегистрированные охотничьи ружья, десятки патронов и килограммы пороха. В Гродненской области задержали банду браконьеров, которые промышляли незаконной охотой на протяжении четырёх лет. Серьёзная конспирация и уничтожение всех следов преступлений, не помогли уйти от ответственности. Работники инспекции охраны животного и растительного мира выслеживали преступников больше месяца и взяли с поличным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель Юрий Дежиц в инспекции охраны животного и растительного мира работает уже 5 лет. За это время исколесил по бездорожью всю Гродненскую область. Работа, признаётся, не из лёгких, в рейды выезжают по нескольку раз в неделю. И порой именно от водителя зависит, поймают браконьеров или нет.

Юрий Дежиц, водитель Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Сложности проявляются особенно ночью. Ночью нарушителей останавливаем. Ночью часто без света ездим. Преодолеваем эти броды, приходится в грязи по бездорожью.

Каждый рейд для инспекторов серьёзное испытание. Чтобы задержать браконьера, его нужно ещё выследить, знать потенциальные места незаконной охоты или рыбалки.

Работники инспекции владеют сразу несколькими профессиями. Нужно быть и хорошим психологом, и юристом, и даже следопытом. Кстати, по следам на снегу наряд может определить вес и даже рост человека.

Браконьера, признаются инспекторы, главное поймать с поличным. Но ещё лучше предупредить преступление. Поэтому проверяют даже машины, двигающиеся по лесным дорогам.

Результатом такой работы стало задержание целой банды браконьеров. Преступники незаконно охотились на протяжении четырёх лет. Быть практически не уязвимыми для правоохранителей помогала серьёзная конспирация.

Юрий Карнелович, СТВ:

Следы браконьерства преступники тщательно скрывали. Убив зверя, разделывали тушу, а останки сбрасывали с близлежащих мостов в реку Неман.

Александр Зинченко, начальник оперативно-аналитического отдела Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Ребята действовали не предсказуемо. Катались не только по Лидскому району, но и захватывали Дятловский, Ивьевский районы. Нам пришлось за ними поколесить. Учитывая мороз -20, приходилось ночью посидеть в поле, в лесу под деревом прятались. Шли на всякие ухищрения, но в итоге добились результата и задержали их с поличным.

Арсенал, обнаруженный у браконьеров, впечатлил даже бывалых оперативников. В гараже одного из нарушителей был целый склад с боеприпасами.

Евгений Ашаев, заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

У них изъяты 4 не зарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья, более 50 патронов и различные приспособления, с помощью которых они изготавливали патроны. Они не имеют государственного удостоверения на право охоты и занимались противоправным делом. Они не являлись охотниками.

Откуда у молодых людей такой внушительный арсенал, сейчас выясняют правоохранительные органы. Уже возбуждено уголовное дело. Если вина браконьеров будет доказана, кроме крупного штрафа им грозят еще и тюремные сроки.