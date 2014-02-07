Новости Беларуси. Десятки проектов и новых идей. Белорусский республиканский союз молодежи подвел итоги работы за год. За плечами организации – молодежные стройки, проект «Спасибо за Победу», форум «Молодость. Традиции. Будущее», военно-историческая реконструкция «Цитадель». Все эти мероприятия вызвали широкий резонанс.

Как и прежде, в приоритете организации – гражданско-патриотическое воспитание, волонтерское движение, деятельность студотрядов.

Численность самой массовой молодежной организации страны растет. В 2013 году ее пополнили несколько тысяч белорусских школьников и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.