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В Минске сносят старинную типографию «Красная звезда»

06 февраля 2019 19:46
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Новости Беларуси. История одной из старейших белорусских типографий завершена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здание сносят, а на его месте может появиться спортивный объект.

В Минске сносят старинную типографию «Красная звезда»-1

К работам здесь преступили вслед за сносом второго автокомбината. Сама типография стала частью полиграфкомбината имени Якуба Коласа, так что здание на Кальварийской было не востребовано. Освободившуюся площадку «Красной звезды» используют для строительства спорткомплекса с бассейном с участием китайских инвестиций. Минчане такую идею оценили, а заодно предложили ещё несколько вариантов для активного отдыха.

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# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

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