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В Минске школьникам помогают подготовиться к учебному году. К доброй инициативе подключилась и команда СТВ

30 июля 2024 18:40
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В Минске стартовали благотворительные акции. В рамках которых представители организаций, предприятий и волонтеры помогают собрать детей к школе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание многодетным, неполным семьям, а также тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Как осчастливить ребенка – материал Яны Лысяковой.

В Минске школьникам помогают подготовиться к учебному году. К доброй инициативе подключилась и команда СТВ-1

Мне подарили альбом, карандаши, краску, пластилин, картон.

Семья Колясниковых многодетная, воспитывают пятерых сыновей. Самому младшему почти два, старшему – четырнадцать лет. В этом году в семье плюс один школьник, и всех надо собрать. Но есть помощь государства – надежная.

В Минске школьникам помогают подготовиться к учебному году. К доброй инициативе подключилась и команда СТВ-4

Елена Колясникова, многодетная мать:
Мы как многодетная семья с использованием субсидии получили квартиру, в которой сейчас. Есть дотации, которые предоставляются администрации района. Очень серьезные дотации, очень существенная помощь для семьи. Наш Президент – это гарант стабильности, гарант процветания нашей страны.

Родители признаются, помощь и поддержку ощущает постоянно. В социальном государстве чужих детей нет.

В Минске школьникам помогают подготовиться к учебному году. К доброй инициативе подключилась и команда СТВ-7

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Помощь в подготовке детей в школе, как я уже сказала, оказывает не только профсоюзная организация, но и каждый из нас, каждый минчанин может поучаствовать в акции «Портфель первоклассника» и оставить школьные канцелярские принадлежности либо в территориальном центре своего района, либо в крупных универмагах города.

В Минске школьникам помогают подготовиться к учебному году. К доброй инициативе подключилась и команда СТВ-10

Тетради, ручки, карандаши, линейки, пеналы, рюкзаки. Традиционно накануне Дня знаний по всей стране проходят благотворительные акции. Участвуют разные организации, структурные подразделения и волонтеры.

Подробности в видео.

# Благотворительная акция # общество # Яна Лысякова # Ольга Василевская

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