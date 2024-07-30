В Минске школьникам помогают подготовиться к учебному году. К доброй инициативе подключилась и команда СТВ

В Минске стартовали благотворительные акции. В рамках которых представители организаций, предприятий и волонтеры помогают собрать детей к школе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание многодетным, неполным семьям, а также тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Семья Колясниковых многодетная, воспитывают пятерых сыновей. Самому младшему почти два, старшему – четырнадцать лет. В этом году в семье плюс один школьник, и всех надо собрать. Но есть помощь государства – надежная.

Елена Колясникова, многодетная мать:

Мы как многодетная семья с использованием субсидии получили квартиру, в которой сейчас. Есть дотации, которые предоставляются администрации района. Очень серьезные дотации, очень существенная помощь для семьи. Наш Президент – это гарант стабильности, гарант процветания нашей страны.

Родители признаются, помощь и поддержку ощущает постоянно. В социальном государстве чужих детей нет.