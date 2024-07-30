В Минске школьникам помогают подготовиться к учебному году. К доброй инициативе подключилась и команда СТВ
В Минске стартовали благотворительные акции. В рамках которых представители организаций, предприятий и волонтеры помогают собрать детей к школе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание многодетным, неполным семьям, а также тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.
Как осчастливить ребенка – материал Яны Лысяковой.
Мне подарили альбом, карандаши, краску, пластилин, картон.
Семья Колясниковых многодетная, воспитывают пятерых сыновей. Самому младшему почти два, старшему – четырнадцать лет. В этом году в семье плюс один школьник, и всех надо собрать. Но есть помощь государства – надежная.
Елена Колясникова, многодетная мать:
Мы как многодетная семья с использованием субсидии получили квартиру, в которой сейчас. Есть дотации, которые предоставляются администрации района. Очень серьезные дотации, очень существенная помощь для семьи. Наш Президент – это гарант стабильности, гарант процветания нашей страны.
Родители признаются, помощь и поддержку ощущает постоянно. В социальном государстве чужих детей нет.
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Помощь в подготовке детей в школе, как я уже сказала, оказывает не только профсоюзная организация, но и каждый из нас, каждый минчанин может поучаствовать в акции «Портфель первоклассника» и оставить школьные канцелярские принадлежности либо в территориальном центре своего района, либо в крупных универмагах города.
Тетради, ручки, карандаши, линейки, пеналы, рюкзаки. Традиционно накануне Дня знаний по всей стране проходят благотворительные акции. Участвуют разные организации, структурные подразделения и волонтеры.
Подробности в видео.