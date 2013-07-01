В Минске с 1 июля начал работать Государственный комитет судебных экспертиз

Новости Беларуси. Качество проведения судебных экспертиз повысится, а сроки сократятся. Государственный комитет судебных экспертиз 1 июля начал свою работу. Он объединил существовавшие в разных ведомствах экспертные подразделения и оснащен самым современным оборудованием.

1 июля с материально-технической базой ознакомился госсекретарь Совета безопасности Беларуси Леонид Мальцев. В новом ведомстве будут проводится все возможные экспертизы: судебные баллистические, автотехнические, химические. На вооружении у специалистов тир, нарко- и передвижная криминалистическая лаборатории.

Указ о создании комитета в апреле подписал Президент. Это очередной шаг после создания Следственного комитета на пути реформирования правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед, председатель государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Сформирована в одном месте материальная база, сконцентрированы экспертные подразделения. Естественно, эта концентрация и технических, и людских ресурсов, интеллекта позволит, без всяких сомнений, проблему качества и сроков экспертиз существенным образом улучшить. Весь перечень экспертиз, который необходим для правоохранительных органов и судов (более 120 видов экспертиз), Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь в состоянии провести на самом высоком уровне.