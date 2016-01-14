В Минске решается судьба одного из топовых граффити – «Человек без лица»

Новости Беларуси. В столице решают судьбу одного из топовых граффити, которое более известно минчанам как «Человек без лица». На фасаде одного из жилых домов по улице Воронянского этот арт-объект создал греческий художник. Однако жителям таинственный незнакомец показался слишком мрачным. И в столичную мэрию поступили десятки обращений с просьбой изменить, либо удалить рисунок.

Сейчас вопрос находится на рассмотрении в Мингорисполкоме. Между тем, в администрацию Октябрьского района поступают и обращения в поддержку всемирно известного настенного рисунка. По словам специалистов, работа еще не завершена. И уже весной греческий граффитист приедет в столицу, чтобы дорисовать свой шедевр с учетом пожеланий минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Жур, заместитель главы администрации Октябрьского района:

Те обращения, которые поступают в адрес администрации, в большинстве своем поддерживают это движение, новое именно для нашего города. Ожидаем приезд греческого художника в апреле-мае, рисунок будем заканчивать, будем проводить встречи с жильцами этого дома, близлежащих домов, более широкие встречи, в которых будут иметь возможность принять участие все жители Минска.