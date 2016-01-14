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В христианском образовательном центре имени святых Мефодия и Кирилла в Минске прошел рождественский вечер

14 января 2016 16:30
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Новости Беларуси. То, что белорусы действительно сплотились и объединились во время уборки снега, отметил митрополит Минский и Заславский Павел. Патриарший Экзарх всея Беларуси 14 января был среди почетных гостей на рождественском вечере в христианском образовательном центре имени святых Мефодия и Кирилла.

Такие встречи в рождественские праздники стали доброй традицией.  Вот уже 20 лет они собирают студентов и преподавателей духовных учебных заведений, творческую интеллигенцию. А за особый вклад в развитие теологического образования и христианское просвещение присуждаются премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриархий Экзарх всея Беларуси:
То, что касается и сегодняшнего снегопада, и вчерашнего, вы знаете, эти события объединяют людей: почему бы не поработать вместе, почему бы не объединиться. Любые мероприятия должны нас объединять. Точно так же, как и сегодняшний наш праздник. Надо прикоснуться плечом к плечу, чтобы почувствовать, что рядом такой же единоверный, такой же единомышленный человек, который стремится создать в себе дом Божий.

# общество # Церковь

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