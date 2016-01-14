Премьер-министр Беларуси призвал белорусов взять в руки лопаты и помочь в уборке снега

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона «Даниэлла». Более 95% республиканских магистралей уже в состоянии полностью обеспечить движение транспорта. В течение дня и все местные дороги должны быть расчищены. Для этого работа идет беспрерывно. Расчищают остановки на автомобильных и железнодорожных магистралях. Только в столице работает 400 единиц техники и около 50 тысяч человек.

Александр Ракицкий, машинист ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Машины очень сильно мешают. Если бы не они, намного быстрее все это происходило бы. Стараемся как-то объехать, но все равно остается много. Машин бы не было, раз прошел и все.

Без электроснабжения до сих пор остаются почти 90 населенных пунктов — это Минская и Могилевская области. К ликвидации последствий стихии привлечено более тысячи человек, задействовано около 200 единиц машин. Уже практически все учреждения образования Минской области вошли в обычный режим работы. Завершается подключение к системам электроснабжения пяти школ — одной в Любанском районе и четырех в Стародорожском. Круглосуточную вахту по ликвидации последствий циклона «Даниэлла» продолжают нести сотрудники МЧС, ГАИ и дорожные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня надо заметно прибавить. Именно ручной работой, именно придомовых территорий. Гражданам, имеющим автомобильный транспорт, надо строго выдерживать те требования дорожных знаков по поводу мест стоянки и остановки, потому что если они не будут соблюдаться, Городская автоинспекция будет принимать меры вплоть до эвакуации транспортных средств, потому не надо доводить до этого конца. Нужно дать возможность пустить технику там, где она может пройти и обеспечить соответствующую уборку. И, естественно, мы обращаемся ко всем гражданам, минчанам прежде всего, взять в руки лопаты, если нет своих, то в ЖЭСах есть соответствующий инструментарий, выйти и почистить.

Основное внимание сейчас уделяется территориям в спальных районах. Снег во дворах коммунальщикам помогают убирать жильцы. Чистят тротуары, пешеходные дорожки, с лопатами в руках освобождают свои машины автомобилисты.

А в Витебской области активное участие в устранение последствий снегопадов принимает молодежь. Парни и девушки помогают справиться со снегом одиноким старикам, ветеранам, многодетным семьям.

Борются с последствиями стихии и в деревнях. На уборке задействованы коммунальные службы, сельхозпредприятия, привлекаются сторонние организации. Все для того, чтобы даже в самые отдаленные населенные пункты при необходимости могли доехать экстренные службы.

Тем временем снегопады по стране продолжаются. К 16 января белорусские синоптики прогнозируют уже новый циклон. Он затронет юго-восток страны. Ожидаются сильный снег, заносы и гололед.