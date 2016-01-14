В Беларуси продолжают ликвидацию последствий циклона «Даниэлла» и ждут новый

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона «Даниэлла». Круглосуточную вахту несут сотрудники МЧС, ГАИ, энергетики и дорожные службы. Основное внимание территориям в спальных районах и во дворах.

Циклон «Даниэлла» уже давно за пределами Беларуси, но последствий разгулявшейся у нас стихии хватило на несколько суток – именно суток работы. Ликвидация последствий идет и днем, и ночью. Мобилизованы все возможные службы. В Минской области, да и, пожалуй, во всей стране самый пострадавший район – Стародорожский. Здесь всю ночь, а затем и часть дня шел ледяной дождь. Поваленные деревья, разорваны линии электропередач. Без света остались десятки насаленных пунктов.

Многие километры электропутей уже восстановили. Но в этом районе огромный лесной массив – работать приходится в труднодоступных местах. В этом населенном пункте света пока нет.

Сергей Матюшевский, генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Почему такие большие повреждения? Мы это связываем с тем, что в обычных условия провод на линии электропередач, на изоляторе имеет подвижное состояние. Здесь из-за ледяного дождя оно просто стационарно соединилось, провод с опорой, с изолятором, и малейшее касание напряжения на какой-то части всей линии приводило к повреждению значительных участков.

Впрочем, местные жители не унывают. Обмениваются новостям, захаживают в гости на ужин при свечах, благо, телефоны работают. Готовка в печке или на газовой плите, продукты из холодильников вынесли на мороз. Воду и провизию организованно подвезли. В магазинах по такому случаю даже пополнили запасы свечей.

Все руководители местных служб не просто на местах – на местах основных событий. В такой ситуации все понимают: временные неудобства нужно потерпеть, а проблемы решать сообща. Те же линии передач восстанавливать помогают аварийные бригады не просто из соседних районов – из соседних областей.

Там, где до восстановления электричества дело не дошло, привозят генераторы. Дизельный генератор уже работает в этом детском саду. Сегодня после двухдневного перерыва он принял местных малышей. А вот в школе уроки начнутся только 14 января.

Тем временем без электроснабжения остаются почти 90 населенных пунктов в Минской и Могилевской области. Вопрос с электроснабжением контролирует премьер-министр.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы обращаемся ко всем гражданам, минчанам прежде всего, взять в руки лопаты, если нет своих, то в ЖЭСах есть соответствующий инструментарий, выйти и почистить вокруг своего транспортного средства. На личном опыте знаю, очень хорошо вечерком для здоровья.

Более 95% республиканских трасс уже в состоянии полностью обеспечить движение транспорта. В течении дня очищали и местные дороги. Проблемы таяли на остановках автомобильных и железнодорожных магистралей.

На борьбу с последствиями стихии брошены все силы. Только в столице на уборке снега 14 января было задействовано более 400 единиц техники и около 50 тысяч человек. С лопатами в руках личный транспорт из снежных капканов освобождали автовладельцы.

Десятки лошадиных сил под капотом и мастерство настоящего гонщика. Этой на первый взгляд хрупкой девушке капризы «Даниэллы» точно не страшны. Только за сегодня Катерина убрала порядка 20 минских улиц и переулков. И, судя по виражам и стрелке на спидометре, эта единственная, к слову, девушка в городском автопарке спецтехники, сможет дать фору и самому матерому водителю.

Катерина Кирилина, тракторист ОАО «Минский тракторный завод»:

Надо просто чувствовать технику. Особенного труда мне не составляет управление. Конечно, мужчины удивляются очень сильно. Я справляюсь.

Круглосуточную вахту по ликвидации последствий циклона «Даниэлла» продолжают нести сотрудники МЧС, ГАИ и дорожные службы. Обстановку в Минске сегодня оценили и с воздуха: облетели столицу на вертолете.

Помочь службам просит и Мингорисполком. 14 января на мобильные телефоны минчан от службы 101 пришли СМС с просьбой очистить от снега машиноместа и дворы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А между тем по всей республике волонтеры, школьники и студенты помогают справиться со снегом одиноким старикам, ветеранам и многодетным семьям. У Нины Степановны двор замело едва ни по пояс. И, конечно, таким гостям она очень рада.

Нина Плескацевич, житель Витебска:

Я утром скребла. Но сколько я могу поскрабать, потому что я уже в годах, мне уже 85 лет будет.

Владислав Яковлев, учащийся колледжа:

Сегодня только стартовали, второй двор. Пока сражаемся, еще пару дворов, думаю, уберем. Все хорошо будет, справимся с этой зимой.

Борются с последствиями стихии и в самых отдаленных населенных пунктах. На уборке задействованы коммунальные службы, сельхозпредприятия, привлекаются сторонние организации. Все для того, чтобы туда могли доехать экстренные службы. Ведь той же машине «скорой помощи» несмотря ни на что нужно оставаться скорой.

Сергей Бондорев, водитель машины скорой медицинской помощи:

В деревнях чистят везде. И далеко, где-то километров 50 от центра, у нас есть даже вызовы. И там чистят. Везде. И в малых, и в больших деревнях.

А вот кому осадки в радость, так это детям и спортсменам. Для них сегодня лучший инвентарь – коньки, сноуборды и лыжи.

Уже 16 января в Беларуси ждут новый циклон. Работа по устранению капризов «Даниэллы» будет хорошим опытом.