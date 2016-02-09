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В Минске разработали специальные контейнеры для раздельного сбора вредных для здоровья предметов

09 февраля 2016 18:32
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Новости Беларуси. Сортировать опасные отходы станет легче. В Минске разработали специальные контейнеры для раздельного сбора вредных для здоровья предметов. В частности энергосберегающих и люминесцентных ламп, а также батареек.

Несколько десятков подобных конструкций уже установлено в столичных магазинах. В каждом контейнере по три отдела для раздельного сбора. В скором времени появятся и более миниатюрные варианты емкостей для сбора отходов по отдельности. Для батареек даже будет предусмотрен индикатор наполнения.

Напомню, опыта переработки старых батареек в столице пока нет. Но уже в этом году за счет средств производителей и импортеров этого вида отходов планируют запустить целое производство. В год через него будет проходить около 100 тонн батареек. Известно, что за основу будут взяты разработки белорусских ученых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Горбачев, заместитель главного инженера компании по переработке техники и оборудования:
Совместно с учеными БНТУ выбрана технология переработки. При выборе учитывались объемы сбора и, скажем так, наибольший охват переработки видов батареек.

# общество # Социальная инфраструктура # Игорь Горбачев

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