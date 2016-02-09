Секреты долголетия. В Минской области около сотни долгожителей, старшему из них – 115 лет

Новости Беларуси. Минская область в лидерах по количеству долгожителей. В центральном регионе около сотни человек перешагнули вековую границу. Старшему из них - 115 лет. Пожилым людям - особая государственная забота. Одиноких пожилых людей обслуживают социальные работники, а при необходимости на зимовку пенсионерам предлагают воспользоваться общежитиями и домами сестринского ухода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Софии Петровне уже более 90 лет, но женщина в любом возрасте остается женщиной: каждый день надевает красивое платье, следит за фигурой и кокетничает на камеру. Главный секрет долголетия, как признается она, - активная жизнь.

София Стасевич, жительница Березино:

То телевизор включаю, то выйду на лавочке посижу, то пройдусь, если хорошая дорога. Есть готовлю себе утром, борщ варю, салаты делаю. Фруктов много ем: и бананы, и апельсины, и мандарины. Витамины по старости надо.

София Петровна про свою жизнь может рассказывать часами. Лучший слушатель – ее социальный работник Татьяна.

Татьяна Гриневич, социальный работник:

Около пяти лет мы с ней работаем, общаемся. Мы в очень хороших отношениях. Я ей помогаю, что бы ни попросила. Сходить в аптеку за лекарствами, приготовить что-то из еды, помыть пол.

Но своей жизнью София Петровна довольна: без внимания ее не оставляют ни социальные службы, ни медработники. Денег хватает не только на себя, но и внукам на конфеты.

София Стасевич не единственный долгожитель в Березинском районе. За теми, кто перешагнул 90-летний возраст, внимательно следят и стараются максимально облегчить их жизнь.

Татьяна Шкель, инспектор Березинского центра социального обслуживания населения:

Поздравлять юбиляров в нашем центре социального обслуживания населения стало доброй традицией. Мы поздравляем всех, кто находится у нас на обслуживании, с 90-летием, с 95-летием, со 100-летием. В 2015 году у нас было 10 юбиляров. В 2016 году уже 11.