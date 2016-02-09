Прямой эфир

Программа на 5 лет: восстановление экономического роста и повышение уровня жизни населения

09 февраля 2016 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Восстановление экономического роста и повышение уровня жизни населения. В Совете министров 9 февраля обсудили проект программы деятельности на ближайшие пять лет. Ситуация на мировых рынках остается сложной, но внешние факторы необходимо свести к минимуму. Правительство выработало комплекс антикризисных мер и пересмотрело прогнозные показатели. Так, средний курс доллара на этот год теперь прописан на уровне 22.700 рублей, изменены и другие параграфы экономического сценария страны.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Бюджетный разрыв между сценариями составляет порядка 38 трлн.рублей.  Никто не может с высокой степенью вероятности сказать, как будет себя вести внешняя рыночная стихия. Предлагается в эту пятилетку начать формирование новой структуры экономики, обеспечивающей экономическую независимость страны, при этом параллельно с государственной должна развиваться частная инициатива, возрасти роль частного сектора. Одновременно с непростыми мерами по увеличению доходов предусматриваются меры и по сокращению расходов. Мы будем серьезно  оптимизировать непервоочередные капитальные расходы. 

В приоритете — восстановление конкурентоспособности промышленного комплекса и инвестиционная политика. Особое внимание уделено развитию малого и среднего бизнеса. Это будет способствовать импортозамещению и созданию новых рабочих мест.

Предусмотрены различные формы помощи, в том числе микрокредитование. А вот господдержка приобретет конкурсную основу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить и сильную социальную направленность программы. Запланировано снижение затрат энергетики и ЖКХ. А перекрестное субсидирование ликвидируют в три этапа. К концу этого года  потребители будут оплачивать 50%, под занавес следующего – 75%, а 2018-го — 100%. При этом в оплате жилищно-коммунальных платежей появится адресная соцподдержка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере инвестиций # Андрей Кобяков

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Витебска отправится в кругосветное путешествие пешком и с трехлетним ребенком
09 февраля 2016 17:43

Житель Витебска отправится в кругосветное путешествие пешком и с трехлетним ребенком

Секреты долголетия. В Минской области около сотни долгожителей, старшему из них – 115 лет
09 февраля 2016 14:29

Секреты долголетия. В Минской области около сотни долгожителей, старшему из них – 115 лет

Более 24 млрд. рублей выделили на поддержку предприятий Минской области за последние 3 года
09 февраля 2016 14:27

Более 24 млрд. рублей выделили на поддержку предприятий Минской области за последние 3 года