Житель Витебска отправится в кругосветное путешествие пешком и с трехлетним ребенком

Новости Беларуси. В кругосветное путешествие пешком и с трехлетним ребенком. Такая идея пришла к отцу семейства из-под Витебска. Александр Жуков, мастер спорта по легкой атлетике, до сих пор занимается спортивной ходьбой. К здоровому образу жизни и семейным ценностям с самого раннего возраста вместе с супругой привлекает и дочку Машу.

Александр Жуков, житель деревни Луки:

Когда я начал учиться в городе в спортивной школе, я на эту станцию ходил. 5 км сюда на станцию и 5 км назад. То есть 10 км в день.

И еще по 7 километров в сельскую школу и обратно. Так и доходился до мастера спорта по легкой атлетике. Призер и победитель чемпионатов Советского Союза, Беларуси, Украины к здоровому образу жизни привлекает и свою семью. Правда, пойти за мужем на край света в прямом смысле Елена решилась не сразу.

Елена Дука, житель деревни Луки:

Полгода я не соглашалась вообще идти, потому что это очень для меня как-то так тяжело. Но потом в течение полугода мы ходили гуляли по окрестностям, и я поняла, что это очень даже интересно

Три километра в день сегодня преодолевает даже 3-летняя Маша. Вместе с родителями готовится пройти 25 тысяч километров за 888 дней.



Елена Дука, супруга:

Ограничений по путешествию нет вообще никакого возраста. Если по состоянию здоровья все позволяет. Мы уже путешествуем очень давно. И Маша знает путешествия уже с 6 месяцев.

В семье заядлых путешественников чемоданы всегда есть - на всякий случай. Но в это гранд-путешествие брать их с собой не собираются. Пойдут налегке. Папа отвечает за комфорт, у мамы на первом месте - здоровье.

Елена Дука, житель деревни Луки:

Наша основная концепция – это безопасность для ребенка и для родителей. В свою аптечку мы берем самое-самое необходимое: от температуры, от головной боли.

Официальный старт международного семейного проекта будет дан в Японии, в день Земли. Впереди 28 стран на 5 континентах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.