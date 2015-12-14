Новости Беларуси. В Минске разрабатывают новые схемы метрополитена. Такие бумажные системы ориентирования в 2016 году появятся на станциях метро «Кунцевщина» и «Уручье». Таким образом каждого пассажира на входах и выходах из подземки будет встречать подробная карта местности с детальным описанием районов и необходимых объектов. А чтобы минчане не заблудились в столичных лабиринтах, каждый выход из метро будет пронумерован, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Важник, председатель ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейверов на транспорте»:

Сама цепочка начинается с того, что человек выходит из поезда, ему надо принять решение: направо или налево. Система как книга разворачивается. Сначала краткий заголовок, потом чуть больше, еще больше, и уже в подземном переходе или уже наружи это карта, на которой можно пальчиком поводить, найти объект, номер дома, магазина, ЖЭС. Все эти службы, все объекты в разной степени ранжированности будут нанесены на эту схему.