Двухмиллионного пассажира компании «Белавиа» в 2015 году встретили в Национальном аэропорту «Минск»

Новости Беларуси. Она мечтала стать стюардессой, а стала рекордным туристом. Крупнейший авиаперевозчик Беларуси впервые менее чем за год перевез 2 млн пассажиров. Девушка-счастливица прилетела рейсом «Амстердам – Минск» около трех часов назад.

Рейс «Амстердам – Минск» в Национальном аэропорту ждали с особым нетерпением. Шары, сладости и импровизированная сцена. Все было готово еще задолго до приземления. В зале прилетов много журналистов и, конечно, руководство авиакомпании.

Еще в небе пассажирам сообщили, что один из них – юбиляр. Но кто это – интригу держали до последнего.

Она мечтала стать стюардессой, а стала пассажиром-рекордсменом. Ольга Кудцова с детства влюблена в небо. По профессии девушка – рядовой оператор автозаправки. Путешествия – ее хобби. Потому летает она часто. Ольга даже не подозревала, что рейс «Амстердам – Минск» станет для нее счастливым. 14 декабря ей вручили золотую карту «Белавиа».

Ольга Кудцова:

Купила билет где-то две недели назад в авиакомпании «Белавиа». Конечно, не рассчитывала на то, что стану двухмиллионным пассажиром, но видите, как судьба сыграла свою роль.

Впервые за 19-летнюю историю авиакомпания перевезла два миллиона пассажиров менее, чем за год. В 2014 году до рекордных цифр не хватило всего 27 тысяч.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

В последние годы авиакомпания росла очень значительными темпами: по 20% ежегодно. И в этом году, когда не совсем просто на соседних рынках, безусловно, это сказывается на тех транзитных потоках, которые мы пытаемся развивать через Национальный аэропорт «Минск». Тем не менее благодаря нашим действиям, действиям аэропорта, смежных служб мы сумели достичь этого развития. Результатом этого мы видим сегодняшнее событие.

За 2015 год пассажиропоток «Белавиа» увеличился почти на 6% по сравнению с результатами 2014 года. Выросло количество транзитных пассажиров и частота выполняемых рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.