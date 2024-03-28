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«Там очереди собирались». Какие продукты Made in Belarus самые популярные на международных выставках?

28 марта 2024 09:35
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География и престиж бренда Made in Belarus неуклонно растет. Активная переориентация на новые рынки, перезагрузка на новых партнеров, новые точки соприкосновения. Об этом и не только рассказала гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии директор выставочного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты Наталья Кураш.

Что белорусы повезли на выставку в Ташкент?

«Там очереди собирались». Какие продукты Made in Belarus самые популярные на международных выставках?-1

Наталья Кураш, директор выставочного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:
В Ташкенте открылась выставка, у нас белорусская экспозиция. Мы присутствуем уже традиционно. Белорусские товары известны в Узбекистане. Выставка хороша тем, что там не только узбекские дилеры, байеры. Мы повезли нашу известную молочку и мясную продукцию. Большой популярностью пользуются выдержанные сыры Слуцкого сыродельного, Кобринского. Говорят, там очереди собирались первые два дня. Отдельно – продукты из говядины от Пинского мясокомбината, из Слонима. Некоторые предприятия привезли новинки специально для узбекского рынка.

Подробности в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # общество # Наталья Кураш

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