«Там очереди собирались». Какие продукты Made in Belarus самые популярные на международных выставках?

География и престиж бренда Made in Belarus неуклонно растет. Активная переориентация на новые рынки, перезагрузка на новых партнеров, новые точки соприкосновения. Об этом и не только рассказала гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии директор выставочного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты Наталья Кураш.

Что белорусы повезли на выставку в Ташкент?