Датская красная и роботизированная «карусель» для коров. Показываем, как получают молоко экстра-класса в Оршанском районе

Новости Беларуси. Четыре дня в пути из Дании в белорусскую Оршу – длинное путешествие к нам коров датской красной породы. Две партии (около 300 буренок) уже прибыли на республиканское производственное унитарное предприятие «Устье» Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А все для того, чтобы в Оршанском районе появилась возможность получать уникальное по своим качествам молоко исключительно экстра-класса. Проще говоря, в нем будут содержаться все необходимые для человека витамины. Виктор Пралич продолжит тему.

Четверо суток в пути из Дании до Орши, затем обязательный карантин – все это у более чем 60 представительниц красной датской породы уже позади. Сегодня в их рационе белорусское меню. Составляли его ученые Академии наук коллегиально, кстати.

Дмитрий Батюков, руководитель сельхозпредприятия:

Никаких проблем нет. Они уже освоились к нашим условиям. Корма только высококачественные, с минеральными добавками. Комбикорма. Здесь мы полностью обеспечиваем их, не обижаем. Все условия созданы: и кормление, и содержание, сухая подстилка. Здесь мы как детей своих.

Со всей ответственностью к гостям относится и Игорь Тимошенко. Уже в шесть утра он здесь. В обязанностях – вовремя обеспечить коров теми самыми сбалансированными кормами. Говорит, иногда приходится задерживаться на работе.

Игорь Тимошенко, механизатор:

Все бывает по-разному: и в пять, и в шесть, и в семь вечера. Все в зависимости… Это же скотина, за ней надо ухаживать, смотреть. Ее же не кинешь голодную! Все механизировано, все неплохо. Новый комплекс – новая техника, новое оборудование – приятно работать.

Датская красная завезена в нашу страну впервые. Во многих европейских странах эта порода уже прекрасно себя зарекомендовала. Продолжительность жизни, устойчивость к болезням – даже не это главные их достоинства. Помните, как у Михалкова: «А много ль корова дает молока?» Так вот, датские буренки выдают не меньше 9 тысяч литров в год.

Виктор Пралич, корреспондент:

А это еще одно ноу-хау – роботизированная карусель для доения. В мире таких установок не более 20. В нашей стране пока единственная.

Здесь всю работу – физическую и, если так можно сказать, интеллектуальную – выполняет специальная программа. Она не только будет доить. Здесь тебе и массаж, и, если надо, медосмотр. Рассчитывать на такое удовольствие смогут сразу четыре десятка датских красавиц.

Владимир Машеро, первый зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Планируется, что этот скот будет давать более жирное молоко. Более качественное, так как животные будут меньше болеть. Ну и, конечно же, позволит уменьшить затраты на содержание данного скота. А в целом современная ферма позволит полностью раскрыть генетический потенциал этой породы для того, чтобы получить максимальные отдачу и прибыль.