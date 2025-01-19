Улучшить формы взаимодействия представителей власти и населения страны – задачи на пятилетку качества

Улучшить формы взаимодействия представителей власти и населения страны – одна из задач, которую предстоит реализовать в пятилетку качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обратная связь – важный элемент совместной работы над уровнем жизни нашего государства. Те недочеты, которые видят белорусы, должны решаться. Ведь все в стране делается в первую очередь для людей.

Так, приоритетным направлением остается сфера образования: ее совершенствуем на постоянной основе. Уровень достойный, о чем свидетельствует, например, экспорт образовательных услуг, а также количество зарубежных студентов в отечественных вузах. Это тенденция не только столичных университетов, активно с дружественными странами работают и региональные учреждения.

Дмитрий Лавринович, первый проректор могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:

На нашей базе был открыт институт Конфуция – седьмой в нашей стране – в рамках сотрудничества с университетом Хэйхэ. Планируется организация курсов для всех возрастов: школьников, студентов, взрослых по китайскому языку, культуре, истории. В прошлом году начали готовить студентов по специальности английский, китайский язык. В следующем году планируем расширять сотрудничество с Китаем. Уже подписан договор с университетом провинции Хэбей о совместной образовательной программе в рамках подготовки китайских студентов в том числе на базе нашего университета. Экспорт образовательных услуг в прошлом году составил более 1 миллиона долларов США. В могилевском университете имени Кулешова действует сертифицированная система менеджмента качества: осуществляется контроль за всеми этапами от планирования до отчетной документации. Знания студентов проверяются в форме контрольных срезов. Сама система подразумевает политику постоянных улучшений и дает возможность вовремя отследить и заполнить пробелы.