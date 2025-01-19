Улучшить формы взаимодействия представителей власти и населения страны – задачи на пятилетку качества
Улучшить формы взаимодействия представителей власти и населения страны – одна из задач, которую предстоит реализовать в пятилетку качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обратная связь – важный элемент совместной работы над уровнем жизни нашего государства. Те недочеты, которые видят белорусы, должны решаться. Ведь все в стране делается в первую очередь для людей.
Так, приоритетным направлением остается сфера образования: ее совершенствуем на постоянной основе. Уровень достойный, о чем свидетельствует, например, экспорт образовательных услуг, а также количество зарубежных студентов в отечественных вузах. Это тенденция не только столичных университетов, активно с дружественными странами работают и региональные учреждения.
Дмитрий Лавринович, первый проректор могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:
На нашей базе был открыт институт Конфуция – седьмой в нашей стране – в рамках сотрудничества с университетом Хэйхэ. Планируется организация курсов для всех возрастов: школьников, студентов, взрослых по китайскому языку, культуре, истории. В прошлом году начали готовить студентов по специальности английский, китайский язык. В следующем году планируем расширять сотрудничество с Китаем. Уже подписан договор с университетом провинции Хэбей о совместной образовательной программе в рамках подготовки китайских студентов в том числе на базе нашего университета. Экспорт образовательных услуг в прошлом году составил более 1 миллиона долларов США.
В могилевском университете имени Кулешова действует сертифицированная система менеджмента качества: осуществляется контроль за всеми этапами от планирования до отчетной документации. Знания студентов проверяются в форме контрольных срезов. Сама система подразумевает политику постоянных улучшений и дает возможность вовремя отследить и заполнить пробелы.
Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Речь идет о создании благоприятных условий для развития бизнеса, создания инвестиционной привлекательности Беларуси. Это очень четко прослеживается в данном указе. Человек в Республике Беларусь – это главная ценность и поэтому абсолютно закономерно, что основной посыл – повышение качества жизни каждого гражданина. Для этого необходима сильная и мощная экономика, самостоятельность и независимость нашего государства, совершенствование правовых основ взаимодействия государства, общества, гражданина. На решение этих задач, комплексное, системное и последовательное решение, как мне кажется, и направлен указ.
Существенно повысить качество жизни мы можем только вместе, что также отмечено в указе Президента. Для этого предстоит повысить ответственность каждого белоруса перед государством, ведь даже самый небольшой вклад – существенный, если мы говорим о результате.