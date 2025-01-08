В Минске прошёл первый в 2025 году единый день депутата

Выборы Президента Беларуси, благоустройство столицы и развитие инфраструктуры. В Минске прошел первый в новом году единый день депутата, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане могли пообщаться с народными избранниками с восьми утра и до восьми вечера. По-прежнему в топе остаются вопросы коммунального хозяйства: жителей города волнует состояние подъездов и придомовых территорий. В Год благоустройства этим проблемам будет уделено особое внимание.

Михаил Милованов, депутат Минского городского Совета депутатов: Активно люди обращались в разрезе гражданских инициатив, вот конкретно наш округ, мы эту инициативу продвигаем вперед. Касается благоустройства детских площадок, так что в следующем году эти идеи воплотятся в жизнь, именно детские площадки, дворовые территории. Территории между домами на улице Восточной, 35, 37, 39.

На прием к народным избранникам пришли и представители молодежи. Спектр вопросов разный. Интересует и электоральная кампания. Среди обратившихся немало юношей и девушек, которые будут голосовать впервые. Они задавали вопросы об особенностях досрочного голосования и о том, как определить свой избирательный участок. Отметим, около 20 тысяч минчан на выборах Президента Беларуси будут голосовать впервые.

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:

Молодежь сама приходит, с огромным удовольствием узнает, как проходит избирательная кампания, когда она состоится, в какие сроки будет досрочное голосование, основной день голосования, в какое время, как это можно посетить, как узнать, где находится участок для голосования. У нас молодежь очень хорошая, она интересуется политическими событиями.

Следующий единый день депутата состоится 12 февраля. Минчане могут прийти на прием без предварительной записи и вне зависимости от места проживания.