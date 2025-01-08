Активисты БРСМ устроили праздник для воспитанников социально-педагогического центра Московского района

В Минске продолжается республиканская инициатива БРСМ «Чудеса на Рождество», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Настоящую сказку для воспитанников социально-педагогического центра Московского района организовали активисты БРСМ. На сцене с творческими этюдами выступили гости и воспитанники учреждения. В программе – театрализованные постановки, вокальные и хореографические номера. Кроме того, каждый ребенок получил желанный подарок.

На этом празднике мне подарили за стихотворение, которое я учила где-то около недели, игру настольную и конфетки. К этому празднику мы готовились очень долго. И мне очень понравился этот праздник.

Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

Огромное количество в этом году подарков было собрано как от работающей молодежи, так и молодежью из школ, гимназий, университетов нашего района. Посетил уже районный комитет совместно с молодежью порядка семи детских домов, детские дома семейного типа, по квартирам Московского района.