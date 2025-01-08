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Активисты БРСМ устроили праздник для воспитанников социально-педагогического центра Московского района

08 января 2025 18:16
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В Минске продолжается республиканская инициатива БРСМ «Чудеса на Рождество», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Настоящую сказку для воспитанников социально-педагогического центра Московского района организовали активисты БРСМ. На сцене с творческими этюдами выступили гости и воспитанники учреждения. В программе – театрализованные постановки, вокальные и хореографические номера. Кроме того, каждый ребенок получил желанный подарок. 

Активисты БРСМ устроили праздник для воспитанников социально-педагогического центра Московского района-2

На этом празднике мне подарили за стихотворение, которое я учила где-то около недели, игру настольную и конфетки. К этому празднику мы готовились очень долго. И мне очень понравился этот праздник.

Активисты БРСМ устроили праздник для воспитанников социально-педагогического центра Московского района-4

Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
Огромное количество в этом году подарков было собрано как от работающей молодежи, так и молодежью из школ, гимназий, университетов нашего района. Посетил уже районный комитет совместно с молодежью порядка семи детских домов, детские дома семейного типа, по квартирам Московского района.

Активисты БРСМ устроили праздник для воспитанников социально-педагогического центра Московского района-6

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это очень важно. Это долг каждого гражданина, можно сказать, нашей страны. Очень важно, чтобы детки верили в чудо, ну и взрослые не забывали верить также в чудо.

# Дети # Рождество # Анастасия Мирончик-Иванова # Егор Никитин

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