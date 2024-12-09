9 декабря отмечается Международный день памяти жертв преступления геноцида

Чтобы не забывали ни современные, ни будущие поколения – мировое сообщество 9 декабря вспоминает жертв геноцида, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это страшное преступление – истребление отдельных групп населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам.

Фактов зверств нацистов и их приспешников на нашей земле все больше. Уже второе дело против пособников нацистов рассматривает Верховный Суд Беларуси. Оно возбуждено в отношении карателя Константина Смовского, который обвиняется по 26 эпизодам преступной деятельности. Масштабов трагедии, пережитой нашими предками, не знало человечество: 12 348 полностью или частично уничтоженных деревень, 187 крупных карательных операций, 288 населенных пунктов, разделивших судьбу Хатыни. За время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа установлено 166 ранее неизвестных мест массового уничтожения людей. Эти печальные данные подтверждают: предстоит еще очень серьезная работа, чтобы в полном объеме разобраться, какие зверства творили нацисты в годы войны. Наши предки выстояли, передали жизнь детям и внукам, мы обязаны сохранить ее для своих потомков.