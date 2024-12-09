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Лукашенко поздравил лидера Танзании с Днём независимости

09 декабря 2024 07:35
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Беларусь готова стать для Танзании надежным партнером в осуществлении самых амбициозных планов по развитию собственной экономики. Это отметил Александр Лукашенко в поздравлении лидеру страны с Днем независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил лидера Танзании с Днём независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Современная Танзания – это страна, которая продолжает уверенно двигаться по пути экономических и социальных реформ, обеспечивать устойчивый рост благополучия своих граждан. Убежден, что разработка и совместная реализация проектов в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, медицине, туризме и других сферах будут содействовать дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия на благо народов наших государств.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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