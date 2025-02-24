В Минске прошёл городской тур проекта «100 идей для Беларуси»

От IT до аграрного комплекса. Около 400 заявок подали на участие в проекте «100 идей для Беларуси» в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В финал вышли 20 лучших. Они представят столицу на республиканском этапе. Разработки охватывают самые разные сферы жизни города и страны. Это инновационные проекты, бизнес-идеи, социальные инициативы и технологии для АПК. В состав жюри вошли представители бизнес-среды, резиденты технопарка, а также специалисты в области здравоохранения и образования. Оценивалась не только новизна проектов, но практическая значимость, а также возможности реализации.