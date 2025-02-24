В Минске прошёл городской тур проекта «100 идей для Беларуси»
От IT до аграрного комплекса. Около 400 заявок подали на участие в проекте «100 идей для Беларуси» в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В финал вышли 20 лучших. Они представят столицу на республиканском этапе. Разработки охватывают самые разные сферы жизни города и страны. Это инновационные проекты, бизнес-идеи, социальные инициативы и технологии для АПК. В состав жюри вошли представители бизнес-среды, резиденты технопарка, а также специалисты в области здравоохранения и образования. Оценивалась не только новизна проектов, но практическая значимость, а также возможности реализации.
Даниил Озеров, учащийся средней школы № 111 имени М. Каснерика:
Наша каманда са 111 школы распрацавала інтэрактыўны комплекс па лексіцы «Слова дня». Выкарыстоўваецца на базе нашай школы з вучнямі 5-11 класаў. Ён уяўляе сабой аднайменны мабільны дадатак, таксама патрыятычныя настольныя гульні і адрыўны каляндар.
Станислав Станкевич, учащийся Минского автомеханического колледжа:
Я со своей командой разработал этот AI-агент. Разрабатывали его мы на протяжении четырех месяцев. Его предназначение – помогать клиентам. Данный AI-агент можно применить в любой сфере деятельности: это торговля, медицина и прочие сферы деятельности.
Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Оценка работ проходила очень скрупулезно, потому что многие идеи молодежи очень внимательно необходимо изучать. И наши экспертные советы, естественно, руководствовались принципом рационализаторства.
Лучшие разработки представят на республиканском этапе проекта «100 идей для Беларуси». Он пройдет этой весной.