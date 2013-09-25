В Бобруйске 25 сентября торжественно перезахоронили останки 560 красноармейцев

Новости Беларуси. В Бобруйске торжественно перезахоронили останки 560 красноармейцев. Останки советских солдат случайно обнаружили строители. Все погибшие - военнопленные. Они были убиты фашистами в 1941 году на территории Бобруйской крепости. Здесь погибло огромное количество людей. Только за одну ночь в сентябре 1941 года немцы живьем сожгли более 1 тысячи 700 военнослужащих. Сегодня почтить память погибших собрались их родственники и ветераны Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своего отца 72-летняя Галина Николаевна даже не помнит. Николай Яковлевич Соломонов уходил на фронт, когда дочери едва исполнилось полгода. А в 1941 пришло письмо – пропал без вести. И вот, спустя столько лет весточка об отце все же пришла в родной дом.

Галина Халимоненко, дочь красноармейца (Санкт-Петербург):

Мне 72 года. И вот 72 года прошло и нашли останки отца. Мы очень довольны. Будем знать, куда приехать и поклониться ему.

Юлия Шаманская, внучка красноармейца (Санкт-Петербург):

Вот и орден нашего дедушки. Его по нему и опознали.

Чтобы проститься с героями в Бобруйск приехали их родственники со всех уголков бывшего Союза. Дети, внуки и даже правнуки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Шаманская, внучка красноармейца (Санкт-Петербург):

Низкий поклон всем поисковикам, всем, кто занимается поисками. Они возвращают людям родственников.

Братская могила на территории Бобруйской крепости оказалась последней колыбелью для 560 красноармейцев и 95 гражданских. Все они погибли в 1941. Солдаты - в лагере для военнопленных на территории цитадели, мирных жителей фашисты убили в другом бобруйском концлагере. С помощью медальонов и найденных документов удалось идентифицировать 17 человек. Но для родных даже этих семнадцати – это самый бесценный подарок.

Ирина Ухмылова, внучка красноармейца (Москва):

Хочется сказать спасибо большое властям города Бобруйска и вообще Беларуси, что мы так свободно сюда приезжаем. Нас так хорошо встретили. Дали нам всю информацию.

Александр Дударёнок, руководитель поисковой группы:

Мы разместили информацию о найденных ребятах и установленных именах в Интернете на специализированном поисковом сайте. Там собирается все поисковое сообщество СНГ, поисковики из всех бывших республик Советского Союза, которые активно включились в поиск родных.

У тех трагичных событий нашелся и случайный свидетель. Евгению Александровичу Чабану в 1941 едва исполнилось 15. Своими глазами он видел, как военнопленные бобруйского концлагеря гибли от голода и холода. Это и подвигло его пойти на фронт, чтобы отомстить за безвинно погибших.

Евгений Чабан, ветеран Великой Отечественной войны:

Мне часто снятся эти события. Я иногда не верю, что я такое видел.

На месте захоронения красноармейцев уже в скором времени воздвигнут постамент. А к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, здесь же на территории Бобруйской крепости создадут мемориальный комплекс. В память о погибших защитниках отечества.