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В Минске прошёл ежегодный фестиваль «Диалог власти и общества через медиакоммуникации»

04 ноября 2024 20:00
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Важному для страны электоральному периоду посвящен и ежегодный городской семинар. Он собрал около 300 участников, сообщили в программе «Столичные подробности».

В Минске прошёл ежегодный фестиваль «Диалог власти и общества через медиакоммуникации»-2

На одной площадке встретились представители массмедиа и исполнительной власти, чтобы обсудить насущные темы и выработать подходы для совместной работы. Говорили об актуальной информационной повестке, о том, как анализировать информацию и отличать фейки от правды.

В Минске прошёл ежегодный фестиваль «Диалог власти и общества через медиакоммуникации»-4

Елена Григорович, начальник отдела Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Центральная избирательная комиссия работает открыто. Сейчас заседания, которые проводятся, сопровождаются онлайн-трансляцией на нашем сайте, можно следить за ходом принятия решений. Помимо этого, мы активно размещаем информацию в Telegram-канале, в социальных сетях. И доводим всю необходимую информацию до избирателей и других участников избирательного процесса. 

Работали секции по трем направлениям. Представители СМИ обсудили кризисные коммуникации и информационное противоборство. Говорили о создании контента, продвижении в социальных сетях.

# ЦИК Беларуси # СМИ Беларуси

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