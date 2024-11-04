В Минске прошёл ежегодный фестиваль «Диалог власти и общества через медиакоммуникации»

Важному для страны электоральному периоду посвящен и ежегодный городской семинар. Он собрал около 300 участников, сообщили в программе «Столичные подробности».

На одной площадке встретились представители массмедиа и исполнительной власти, чтобы обсудить насущные темы и выработать подходы для совместной работы. Говорили об актуальной информационной повестке, о том, как анализировать информацию и отличать фейки от правды.

Елена Григорович, начальник отдела Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Центральная избирательная комиссия работает открыто. Сейчас заседания, которые проводятся, сопровождаются онлайн-трансляцией на нашем сайте, можно следить за ходом принятия решений. Помимо этого, мы активно размещаем информацию в Telegram-канале, в социальных сетях. И доводим всю необходимую информацию до избирателей и других участников избирательного процесса.

Работали секции по трем направлениям. Представители СМИ обсудили кризисные коммуникации и информационное противоборство. Говорили о создании контента, продвижении в социальных сетях.