В Минске прошёл чемпионат по поеданию клёцок

Новости Беларуси. 26 июня в Минске прошел первый чемпионат по поеданию клецок. Специально для соревнования было приготовлено более пятисот картофельных шариков с мясом. Запекали их по старинному белорусскому рецепту, в деревенской печи. Для этого понадобилось 250 килограммов картофеля, 50 — мяса и 40 килограммов лука. В чемпионате приняли участие 13 гурманов.

Всего на такой экспресс-обед отводилось 25 минут. За это время участникам предстояло съесть как можно больше клёцок. Самый лучший аппетит, и, как следствие, звание чемпиона, достались едоку, который осилил 12 порций. А это почти 3 килограмма картофельного угощения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Якимов, победитель первого чемпионата по поеданию клецок:

Я люблю с детства. Вкус этот знал, в деревне бабушка делала. Это наша, белорусская традиционная кухня. И дай Бог, чтобы люди ели на здоровье. Именно наши, белорусские блюда.

Александр Стома, участник первого чемпионата по поеданию клецок:

Пиццы, хот-доги – всё это хорошо. Но есть у нас и свои блюда, которые так же приятно есть.