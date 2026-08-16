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Новости по тегу #Александр Стома

«Надо относиться к здоровью по-партнерски!» Как закрепить молодежь в регионах? Интервью с Александром Стомой
16 августа 2026 07:59

«Надо относиться к здоровью по-партнерски!» Как закрепить молодежь в регионах? Интервью с Александром Стомой

Стома: пресловутая европейская медицина – это не забота о здоровье, а бизнес!
16 августа 2026 07:35

Стома: пресловутая европейская медицина – это не забота о здоровье, а бизнес!

Александр Стома вспомнил, как удалось не посеять панику во время ковида в больнице Полоцка
16 августа 2026 07:25

Александр Стома вспомнил, как удалось не посеять панику во время ковида в больнице Полоцка

Белорусский врач рассказал, почему остался лечиться от ковида в районной больнице и не поехал в Минск
16 августа 2026 07:15

Белорусский врач рассказал, почему остался лечиться от ковида в районной больнице и не поехал в Минск

Депутат рассказал, какие поправки внесут в закон о страховой деятельности
14 ноября 2024 17:04

Депутат рассказал, какие поправки внесут в закон о страховой деятельности

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?
05 августа 2020 19:20

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

В Минске прошёл чемпионат по поеданию клёцок
26 июня 2016 14:57

В Минске прошёл чемпионат по поеданию клёцок