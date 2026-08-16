Новости по тегу #Александр Стома

«Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступили с тобой. Тогда все в жизни получится, и все будет хорошо».
«Белорусская система здравоохранения показала свою позицию в том, что мы сохранили то здравоохранение Семашко, где именно здравоохранение – это забота о здоровье и профилактика».
«С моей точки зрения, мы сработали очень неплохо тогда».
«У нас была достойная команда, она и есть, которая работала не только на своем личном опыте – общались с коллегами, которые в те времена находились за рубежом, с российскими коллегами».
«Новшеством этого закона является появление такого вида страхования, как вмененное страхование, также уточнение формулировок страхования и действия страховых организаций при окончании срока лицензии».
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