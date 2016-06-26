В Национальном художественном музее прощаются с тысячной купюрой

Новости Беларуси. Прощание с деньгами. Национальный художественный музей, изображение которого размещено на тысячной купюре, устроил необычную акцию. В связи с предстоящей деноминацией банкнота скоро потеряет свою актуальность. Но сегодня её достаточно, чтобы стать посетителем экспозиции музея.

Андрей Степанец, заведующий отделом Национального художественного музея Республики Беларусь:

Тысяча рублей – это, по сути, визитная карточка музея. Потому что проще, чем сказать, где ты находишься или как выглядит здание, просто достать тысячную купюру и показать: вот в этом месте. И так, как Национального художественного музея уже не будет на купюрах нового образца, мы решили: так как эта банкнота настолько значима для нас – попрощаемся. Чисто символически.

На картинах, которые хранятся в музее, немало элементов дизайна купюр образца двухтысячного года. Распознать их можно во время квеста.

Также посетителям предложили раскрасить в свои цвета знаменитый натюрморт Хруцкого. Его фрагмент также хорошо известен белорусам благодаря тысячной купюре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители музея:

Здесь вот квест. Очень интересно ходить по музею и искать людей, которые находятся на купюрах. Нашли пока одного. Правда, у нас нет ручки, чтобы записать. Мы просто фотографируем, а потом запишем.

Мы как студенты это очень оценили.