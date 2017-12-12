Прямой эфир

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу

12 декабря 2017 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый формат: новые герои и новая высокая четкость. Телеканал СТВ начал съемки новогодней ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-1

Это один из предпраздничных проектов. На этот раз мы решили подводить итоги года с теми, кто сделал его для Беларуси особенным. Это спортсмены, деятели культуры, писатели и даже работники агропромышленного комплекса.

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-3

Кстати, этот в классическом понимании «голубой огонек» будет по-настоящему чётким. Ведь в 2017 наш телеканал первым в стране перешел на новый HD формат вещания.

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-5

Традиционно, телевизионщики празднуют Новый год намного раньше других белорусов. Все для того, чтобы дорогой зритель в самую волшебную ночь не скучал у голубых экранов.

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-7

И это, если хотите, телевизионная магия. За несколько часов павильон превратился в торжественный зал, запорошенный снегом из конфетти, согретый бенгальскими огнями.

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-9

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Вместо шампанского у нас «Дюшес» – раскрою все секреты. Все остальное действительно настоящее. Второй секрет нашего классического новогоднего вечера – это герои. Настоящие герои 2017 года. Самые разные люди. Валентин Елизарьев – юбиляр этого года, вот он пришёл. И Николай Чергинец, и Анатолий Ярмоленко… Это гордость нашей страны.

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-11

2017 год действительно выдался богатым на юбилейные даты. Мы отмечали 500-летие белорусского книгопечатания. Журналисты нашего телеканала подготовили ряд документальных проектов. А месяц назад состоялась премьера игрового фильма «Скорина». Александр Абрамович вжился в роль первопечатника. И уже строит планы на следующий год.

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-13

Александр Абрамович, актёр:
Великий Грюнвальд, Великое княжество Литовское – это наша история. Это же совсем не далеко. И на самом деле имен очень много и хотелось бы, и надо бы, и можем!

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-15

Как может она, Екатерина Карелина, показала на всю страну в самый главный праздник.

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-17

Ставший изюминкой Беларуси – первый тракторный балет эта женщина вместе с коллегами – станцевала на параде ко Дню Независимости.

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-19

Екатерина Карелина, работник Минского тракторного завода:
Мы поучаствовали на параде, отпраздновали это с блеском. Во-вторых, большое спасибо, я вышла замуж в этом году. Теперь у нас семья. Маленькая, конечно, пока что без детей, но все со временем будет.

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-21


Алена Сырова, СТВ:
Праздновать Новый год, вернее, готовить праздник для вас, дорогие телезрители, команда телеканала СТВ будет еще два дня. И за это время на сцену поднимутся лучшие кавербенды и артисты нашей страны.

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-23

31 декабря за час до наступления Нового года за праздничное настроение и теплую музыкальную атмосферу в ваших домах будут отвечать лучшие ведущие и вся команда нашего телеканала.

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-25

Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу-27

# общество # Фотофакт # Павел Кореневский # Проекты СТВ # Александр Абрамович # Екатерина Карелина

Другие новости рубрики

Все новости
Минской области исполнится 80 лет: в программе «Минщина» стартует рубрика, посвящённая истории региона
12 декабря 2017 15:22

Минской области исполнится 80 лет: в программе «Минщина» стартует рубрика, посвящённая истории региона

«Молодые белорусские ученые очень хорошо себя показали»: о науке и цифровой экономике говорили на II Съезде ученых в Минске
12 декабря 2017 15:05

«Молодые белорусские ученые очень хорошо себя показали»: о науке и цифровой экономике говорили на II Съезде ученых в Минске

Сохранить историю и быть современным городом: белорусские архитекторы объяснили логику соседства зданий на Немиге
12 декабря 2017 11:32

Сохранить историю и быть современным городом: белорусские архитекторы объяснили логику соседства зданий на Немиге