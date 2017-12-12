Подведём итоги с теми, кто сделал этот год особенным для Беларуси: телеканал СТВ начал съемки новогоднего шоу

Новости Беларуси. Новый формат: новые герои и новая высокая четкость. Телеканал СТВ начал съемки новогодней ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из предпраздничных проектов. На этот раз мы решили подводить итоги года с теми, кто сделал его для Беларуси особенным. Это спортсмены, деятели культуры, писатели и даже работники агропромышленного комплекса.

Кстати, этот в классическом понимании «голубой огонек» будет по-настоящему чётким. Ведь в 2017 наш телеканал первым в стране перешел на новый HD формат вещания.

Традиционно, телевизионщики празднуют Новый год намного раньше других белорусов. Все для того, чтобы дорогой зритель в самую волшебную ночь не скучал у голубых экранов.

И это, если хотите, телевизионная магия. За несколько часов павильон превратился в торжественный зал, запорошенный снегом из конфетти, согретый бенгальскими огнями.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Вместо шампанского у нас «Дюшес» – раскрою все секреты. Все остальное действительно настоящее. Второй секрет нашего классического новогоднего вечера – это герои. Настоящие герои 2017 года. Самые разные люди. Валентин Елизарьев – юбиляр этого года, вот он пришёл. И Николай Чергинец, и Анатолий Ярмоленко… Это гордость нашей страны.

2017 год действительно выдался богатым на юбилейные даты. Мы отмечали 500-летие белорусского книгопечатания. Журналисты нашего телеканала подготовили ряд документальных проектов. А месяц назад состоялась премьера игрового фильма «Скорина». Александр Абрамович вжился в роль первопечатника. И уже строит планы на следующий год.

Александр Абрамович, актёр:

Великий Грюнвальд, Великое княжество Литовское – это наша история. Это же совсем не далеко. И на самом деле имен очень много и хотелось бы, и надо бы, и можем!

Как может она, Екатерина Карелина, показала на всю страну в самый главный праздник.

Ставший изюминкой Беларуси – первый тракторный балет эта женщина вместе с коллегами – станцевала на параде ко Дню Независимости.

Екатерина Карелина, работник Минского тракторного завода:

Мы поучаствовали на параде, отпраздновали это с блеском. Во-вторых, большое спасибо, я вышла замуж в этом году. Теперь у нас семья. Маленькая, конечно, пока что без детей, но все со временем будет.



Алена Сырова, СТВ:

Праздновать Новый год, вернее, готовить праздник для вас, дорогие телезрители, команда телеканала СТВ будет еще два дня. И за это время на сцену поднимутся лучшие кавербенды и артисты нашей страны.